Gio aposta em fotos com bumbum em destaque

22 out 2019 • 18:21

Nas últimas fotografias publicadas, Georgina Rodríguez surge recorrentemente com a mesma pose: de costas e com o bumbum em evidência. Tanto que os fãs já dizem que lançou uma nova moda nas redes sociais.A namorada de Cristiano Ronaldo não esconde que gosta muito de trabalhar os glúteos no ginásio e tem orgulho em mostrar as suas curvas sedutoras.E a verdade é que Gio é um caso de sucesso no Instagram, onde conta com quase 14 milhões de seguidores.Veja as fotos mais quentes da musa de CR7.