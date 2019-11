Gio com decote explosivo em nova sessão fotográfica

As novas fotografias de uma sessão fotográfica de Georgina Rodríguez estão a fazer parar a internet.Nas fotografias, Gio surge com o peito em destaque, o que deu origem a milhares de comentares de fãs rendidos às suas curvas.Sempre preocupada com a imagem, a musa de CR7 é conhecida pelas suas curvas voluptuosas. A modelo é presença assídua no ginásio e já fez saber que a forma física é uma preocupação.No entanto, nos últimos tempos surgiu com uma barriguinha saliente em algumas ocasiões, o que gerou rumores de que pudesse estar grávida. As especulações levaram a que Gio se justificasse e tivesse de explicar que os quilinhos extra se devem à mudança para Itália e à gastronomia local, da qual é fã.