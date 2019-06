Gisele Bündchen faz revelações chocantes em biografia

É considerada uma das mulheres mais belas e bem-sucedidas do Mundo.Natural de uma pequena cidade do interior do Brasil, onde cresceu entre cinco irmãs, uma delas gémea, Gisele mudou-se para São Paulo com 14 anos, para iniciar uma carreira na moda.Demasiado alta (1,80 m), magra e com seios grandes, foi vítima de bullying.A modelo, que durante 14 anos foi a mais bem paga do Mundo, namorou com galãs como o ator Leonardo DiCaprio e o surfista Kelly Slater, mas foi Tom Brady, estrela do futebol americano, que a levou ao altar em 2009 e a ajudou a encontrar o equilíbrio.Mãe de duas crianças - Benjamin, 9 anos, e Vivian Lake, 6 - Gisele aprendeu a aceitar o corpo.