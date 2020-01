Helen Holt é a bela do dia A jovem conquistou o antigo craque Ryan Giggs.

09 jan 2020 • 11:58

O amor não escolhe idades, e que o diga Ryan Giggs.



A antiga estrela do Manchester United apaixonou-se por uma adepta do clube, 16 anos mais nova. Trata-se de Helen Stelling Holt, uma inglesa de 30 anos que trabalha como modelo e DJ, e que incendeia as suas redes sociais com fotografias em que exibe a sua beleza e excelente forma física.

