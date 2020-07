Helena Christensen despida de pudores Aos 51 anos, ex-modelo da Victoria’s Secret seduz em produção ousada.

08 jul 2020 • 17:29

Carolina Cunha

Aos 51 anos, a ex-manequim da Victoria’s Secret surpreendeu e provou que mantém toda a beleza e sensualidade.



Num produção única, dentro de água, Helena surge sem pudores, com as suas curvas em grande evidência, e despertou de imediato a atenção dos fãs e seguidores online, que se mostraram surpreendidos com a sua excelente forma física.

