Inês Trocchia: Roupa a secar sem medo da chuva Modelo italiana é um exemplo em trabalhos domésticos

Inês Trocchia: Roupa a secar sem medo da chuva

04 abr 2023 • 20:30

Inês Trocchia é uma modelo e estrela da televisão italiana que conta com mais de 1,5milhões de seguidores nas redes sociais. É do signo capricórnio e, como tal, tem como principais características ser uma pessoa trabalhadora, económica, firme e segura, de tal forma segura que até nas simples tarefas domésticas, como pendurar a roupa no estendal, o faz sem medo da chuva...