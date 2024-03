Ira Asllani: Uma cidadã do mundo Modelo já esteve em vários países.

Ira Asllani: Uma cidadã do mundo

12:35

O cenário é as Maldivas, mas na verdade esta beldade nasceu na Albânia há 22 anos. Em boa verdade, desde que começou a sua carreira como modelo, com 15, tornou-se uma verdadeira cidadã do Mundo. Esta menina já trabalhou em Paris, Londres, Itália, Nova Iorque, Bombaim, entre muitos outros lugares. Não admira que tenha de procurar o paraíso para umas férias dignas desse nome...

Mais sobre