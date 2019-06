Ver esta publicação no Instagram Buenos Días Uma publicação partilhada por Iva Lamarao (@ivalamarao) a 3 de Jun, 2019 às 1:30 PDT

Iva Lamarão, de 36 anos, começou a semana a exibir o seu lado mais ousado nas redes sociais.A apresentadora do 'Fama Show' deixou pouco à imaginação numa fotografia partilhada no Instagram e surgiu apenas com a parte de baixo do biquíni, em topless, sentada num jacuzi.Com um excelente form física, Iva já conquistou diversos elogios dos seguidores que não ficam indiferentes à sua sensualidade.