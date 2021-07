Izabel Goulart inspira-se em imagem de Georgina e mostra-se sensual

Izabel Goulart

Izabel Goulart saiu da passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes diretamente para o seu destino de eleição: Mykonos, na Grécia. E nem nas férias a supermodelo, mulher do guarda-redes da seleção alemã Kevin Trapp, esquece as poses sedutoras que lhe dão fama em todo o Mundo.









À semelhança de Georgina Rodríguez, também a manequim brasileira partilhou uma fotografia em que surge de costas a apanhar sol com o bumbum em destaque. Sem a parte de cima do biquíni, mostra-se sem pudores, com o corpo bronzeado e tonificado. Com 4,6 milhões de seguidores, quase 200 mil quiseram deixar-lhe um ‘gosto’ na publicação e muitos deles consideraram-na “a mulher perfeita”.

Apesar do sucesso, os números da modelo de São Paulo, de 36 anos, ficam aquém dos de Georgina Rodríguez. A namorada de Cristiano Ronaldo é seguida por 26,1 milhões de pessoas e a sua foto a preto e branco conta já com 2,1 milhões de ‘gostos’ e 16 300 comentários.





“Tão feliz por estar de volta à minha ilha favorita”, escreveu Izabel Goulart na legenda de uma imagem que publicou momentos depois da chegada a Mykonos, local onde já tinha passado férias no verão passado. A modelo tem partilhado os melhores momentos das férias com os fãs, mas tem sido o seu corpo escultural a captar atenções.