03 ago 2020 • 12:36

A brasileira Izabel Goulart é uma das musas encantadoras do verão de 2020.A modelo tem recorrido às redes sociais para mostrar como aproveitar as altas temperaturas e fazer ‘chapas’ dignas de Instagram.Poses sexy, silhueta curvilínea e peças cavadas são os segredos postos em prática pela estrela, que conquistou o Mundo com a sua sensualidade.