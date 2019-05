Jani Gabriel escaldante nas praias de Miami

01:30

Rute Lourenço

Com saudades do calor e de águas cristalinas, Jani Gabriel embarcou para uns dias de sonho entre o paraíso das Bahamas e Miami, e tem feito inveja aos seguidores ao mostrar como se está bem nos Estados Unidos.A modelo e apresentadora, de 28 anos, revelou ainda que é dona de umas curvas muito sensuais ao divulgar várias fotografias em que surge escaldante em biquíni ou fato de banho."Isto é Miami Beach. Já vos mostro as Bahamas ou é melhor ficar quieta?", questionou Jani, ao partilhar uma série de fotografias num cenário paradisíaco.Os seguidores multiplicaram-se em elogios.