Jasmine Tookes é a bela do dia Jasmine Tooks é um 'anjo' de origens africanas.

Jasmine Tookes exibe curvas de sonho

13 jan 2020 • 10:31

Jasmine Tookes tem 28 anos, origens africanas e é um dos 'anjos' mais conhecidos da marca 'Victoria's Secret'.



Dona de um corpo de sonho, a jovem, que é grande amiga da portuguesa Sara Sampaio, mostra as suas curvas perfeitas nas redes sociais, onde já conta com mais de três milhões de seguidores, que lhe valem um contrato milionário com a marca.

Mais sobre

artigos relacionados