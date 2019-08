Jennifer Lopez sobe as temperaturas aos 50 anos

14:49

Jennifer Lopez já habituou os fãs à sua sensualidade. Com o passar dos anos, a estrela de Hollywood continua a partilhar fotografias onde mostra que está em forma, aos 50 anos.A cantora, que tem estado a viajar pelo mundo com a sua tour "It's My Party Tour", tem usufruido de alguns momentos livres e aproveitou as altas temperaturas. Nas suas redes sociais, Jlo colocou uma fotografia em fato de banho onde mostrou que está com um corpo invejável.Os fãs elogiaram a sensualidade da cantora e evidenciaram que Jennifer Lopez não tem a idade que aparenta ter. "Só podes estar a mentir aos dizeres que tens 50 anos! Não tens mais de 30 anos" e "Claramente não tens 50 anos", foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores.