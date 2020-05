Jessica Athayde mostra curvas sexy na piscina

Hoje público para não ser só mãe de serviço e mostrar que os meus bikinis da gravidez ainda me servem", destacou na legenda da imagem.



, destacou na legenda da imagem.

Viva o sentido de humor people, sem isso não somos nada."



Há cerca de seis meses, Jessica preocupou milhares de admiradores ao surgir em eventos públicos ao evidenciar magreza extrema. Na altura, justificou a alteração de peso com as faltas de rotinas do bebé.





A carregar o vídeo ...

Magreza de Jessica Athayde preocupa fãs







Durante o período de isolamento social, a atriz juntou-se ao ex-companheiro e pai do filho Diogo Amaral. Há rumores de que os dois podem ter voltado a dar uma oportunidade ao amor.