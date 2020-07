Joana Amaral Dias

Foto: Instagram

22 jul 2020 • 15:23

Joana Amaral Dias mantém grandes cuidados com o corpo e, aos 45 anos, orgulha-se das suas curvas trabalhadas.Mãe de três filhos, a psicóloga e comentadora da CMTV recuperou sempre bem dos partos e, nas redes sociais, exibe a sua boa forma.As fotografias sexy que partilha fazem a delícia dos seguidores, que deixam os mais variados elogios na conta de Instagram de Joana.A psicóloga já revelou que, com a entrada nos 40, passou a sentir-se ainda mais sensual e confiante com o seu corpo.