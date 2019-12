Joana Duarte volta a mostrar bumbum

A atriz continua a sensualizar nas redes sociais com fotografias no calor.

Joana Duarte

Foto: Instagram

12:27

Ver esta publicação no Instagram ? @conscious_swimwear Uma publicação partilhada por Joana Duarte (@joana____duarte) a 22 de Dez, 2019 às 3:40 PST

A passar uns tempos em Austrália, para onde rumou para estar ao lado do namorado , o cantor Ziggy Alberts, Joana Duarte tem desfrutado do calor e aproveitado para partilhar várias fotografias sensuais, como já é habitual.A atriz de 33 anos deixou-se fotografar em biquíni reduzido, com um chapéu na cabeça, na areia da praia, onde exibiu um bronze que já não passa despercebido.A publicação rapidamente contou com vários elogios por parte dos milhares de seguidores que a acompanham., foram algumas das mensagens deixadas que se podem ler.Apesar de continuar a derreter corações, Joana Duarte já encontrou o amor e tem vivido uma fase feliz ao mostrar-se apaixonada pelo cantor australiano Ziggy Alberts , com quem assumiu romance e tem partilhado momentos carinhosos através das redes sociais.