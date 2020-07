Joana Teles

Foto: Instagram

23 jul 2020 • 16:30

Rendida às altas temperaturas que se fazem sentir, Joana Teles rumou à zona Sul do País para gozar o período de férias com a família.Com um biquíni reduzido, que destaca as suas curvas ousadas, a apresentadora da RTP, de 38 anos, foi a banhos e provou que a sensualidade não tem idade.O rosto do canal público levou os fãs à loucura que inundaram as redes sociais com elogios à sua excelente forma física., pode ler-se nos comentários.