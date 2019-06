A atriz, de 20 anos, conquista milhares de elogios com as suas curvas deslumbrantes.

Júlia Palha tornou-se numa presença assídua no pequeno ecrã e atualmente é considerada uma das jovens promessas do panorama nacional.Com uma beleza natural e uma silhueta invejável, a atriz conquista milhares de elogios dos seguidores que não ficam indiferentes à sua excelente condição física.Nas redes sociais, são diversas as fotografias publicadas onde surge em biquíni ou em lingerie que evidênciam os seus atributos.