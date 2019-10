Júlia Palha volta a mostrar curvas

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Júlia Van Zeller (@juliapalha) a 7 de Out, 2019 às 2:24 PDT

voltou a aquecer as redes sociais com uma fotografia onde exibe, mais uma vez, as curvas de sonho.Com apenas, a atriz continua a somar conquistas a nível profissional e a tornar-se cada vez mais também uma estrela no Instagram, onde já conta com mais de 200 mil seguidores.A jovem publica várias vezes fotografias em biquíni e os elogios não tardam., elogiou a cantora e amiga, escreveu a atrizOs admiradores também não hesitaram em lançar piropos à jovem:, são alguns dos comentários que se podem ler.Júlia Palha está solteira, depois de ter terminado o curto namoro com o cantor, e integra atualmente o elenco da novela, na TVI.