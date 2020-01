14 jan 2020 • 10:50

Juliana Paes é uma das atrizes mais escaldantes do Brasil e a verdade é que a idade parece não passar por ela.A musa canarinha mostra, nas redes sociais, que está no auge da sua forma física ao partilhar fotografias em fato de banho que fazem subir as temperaturas.Os fãs não resistem a elogiar o físico bem torneado de Juliana, que parte corações.