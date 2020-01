19 jan 2020 • 14:40

Carolina Cunha

Juliana Paes é uma das atrizes mais escaldantes do Brasil e continua a conquistar suspiros em qualquer parte do Mundo.Dona de um corpo escultural, a artista brasileira mostra que, aos 40 anos, mantém uma silhueta de sonho.A musa revela que está no auge da sua forma física ao partilhar fotografias em fato de banho que fazem subir as temperaturas.