Karen Cano: encanto de uma ponta à outra Colombiana de 30 anos é adepta do fitness e do futebol

04 mai 2023 • 21:07

Karen Cano é uma grande adepta do fitness e do futebol e, na sua página de Instagram, onde gosta de exibir os belos resultados dos seus treinos, contabiliza mais de um milhão de seguidores. Nos tempos livres, esta mulher colombiana, de 30 anos, gosta de viajar e já correu o Mundo de uma ponta à outra. E, cá para nós, são muitos os que não se importariam de correr o Mundo com ela...

