Katharina Mazepa: Beleza austríaca em todo o esplendor Modelo é defensora do bem estar animal

Katharina Mazepa: Beleza austríaca em todo o esplendor

27 fev 2023 • 21:49

Coroada Miss Viena em 2014, Katharina Mazepa, hoje com 27 anos, é um dos expoentes da beleza na Áustria. Entretanto, mudou-se para os EUA, onde casou com um diplomata e, já em 2022, com um cirurgião plástico. A defesa do bem-estar animal e as fotos ousadas nas redes sociais - em que soma mais de um 1,7 milhões de seguidores - são agora o seu cartão de visita.

Mais sobre