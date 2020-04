Kelly Bailey exibe beleza natural em biquíni Namorada de Lourenço Ortigão mostra curvas deslumbrantes.

Kelly Bailey exibe beleza natural em biquíni

16:54

Com apenas 22 anos, Kelly Bailey tornou-se numa das figuras mais acarinhadas da ficção nacional. Além do talento no pequeno ecrã, a beleza e sensualidade não passam despercebidas e a atriz continua a dar cartas no mundo da moda. Numa produção em biquíni, Kelly surpreendeu ao revelar o lado mais ousado e exibiu curvas deslumbrantes.

Mais sobre

artigos relacionados