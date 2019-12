Kelly Bailey mostra corpo de sonho em férias no paraíso

Cocoon', de cinco estrelas.

Ver esta publicação no Instagram I can’t see the end of this pool @cocoonmaldives @soltropico Uma publicação partilhada por kelly Bailey (@kellybaileyy) a 6 de Dez, 2019 às 2:41 PST

Kelly Bailey deslumbrou nas redes sociais ao mostrar-se de biquíni a posar no calor das Maldivas, onde está a desfrutar de uns dias românticos com o companheiro, Lourenço Ortigão.O casal, que tem estado afastado do pequeno ecrã desde o fim da novela 'Prisioneira', na TVI, tem aproveitado o tempo de descanso para fazerem várias viagens juntos. Desta vez, escolheram o destino paradisíaco e mostram-se encantados com as paisagens e o resort de luxo onde estão instalados, ', são algumas das mensagens deixadas pelos admiradores de Kelly Bailey na publicação onde se mostra sensual.Lourenço Ortigão também tem aproveitado para partilhar o local de sonho onde os dois se encontram. O ator partilhou um vídeo onde mostra a estância hoteleira onde estão alojados, rodeada de mar. Um verdadeiro sonho!

Os milhares de seguidores do casal revelam estar cheios de inveja ao ver o paraíso onde os dois se encontram. A atriz Júlia Palha, colega e amiga dos atores, não resistiu a reagir: "Glória e Fred [personagens em 'Prisioneira', isto é tudo muito giro, mas toca a voltar para Portugal que eu estou cheia de inveja", brincou a jovem.



Mais recentemente, Kelly Bailey e Lourenço também desfrutaram de uma escapadinha até ao Japão, e, de seguida, até Londres. Mas, ao que parece, agora preferiram o calor das Maldivas.