Kelly Baron aquece redes sociais de biquíni

Kelly Baron faz subir as temperaturas

23 mar 2021 • 17:10

Kelly Baron continua de férias no Brasil, onde está a aproveitar para visitar família e amigos. A musa do fitness tem publicado nas suas redes sociais alguns momentos passados no seu país. Nas fotografias partilhadas têm sido vários os comentários deixados pelos fãs a elogiar as suas curvas.



Na última publicação, que rendeu vários piropos por parte dos seguidores, a mulher de Pedro Guedes surge na praia em biquíni. "Linda de morrer", "Sereia Linda" e "super maravilhosa", são alguns dos comentários deixados na publicação.

