Com umas curvas de cortar a respiração, Kim Kardashian quis marcar a chegada aos 40 anos com fotografias emblemáticas.A socialite posou com um biquíni reduzido, numa ilha paradisíaca, onde juntou a família para celebrar.Kim assumiu sentir-se "privilegiada" por ter podido festejar o aniversário desta forma, com conforto e "em segurança" com as pessoas que mais ama.