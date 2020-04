Kim Kardashian exibe silhueta escaldante junto ao mar A empresária fez lembrar os tempos sem restrições nas praias ao exibir a excelente forma física no areal.

Kim Kardashian

Foto: Instagram

20 abr 2020 • 14:00

Numa altura em que se anunciam, em Portugal, que as restrições no acesso às praias vão continuar no verão, não é demais lembrar os tempos em que podíamos andar livremente junto ao mar, sem imposições de distanciamento social ou recomendações de uso de máscaras.



E nada melhor do que o fazer com uma foto em biquíni da socialite Kim Kardashian. Ela própria se encarregou disso.

