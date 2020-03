A irmã de Kim Kardashian voltou a surpreender pela ousadia com novas poses sedutoras.

03 mar 2020 • 18:34

Aos 22 anos, Kylie Jenner já faz furor em todo o Mundo. Além de ser uma empresária de sucesso, e uma das mais ricas na sua faixa etária, a socialite tornou-se num ícone de beleza e sensualidade.Nas redes sociais, multiplicam-se as fotos em que as suas curvas estão em evidência...e os seguidores agradecem.Dona de um corpo escultural, a irmã de Kim Kardashian mostra-se confiante com a imagem.n