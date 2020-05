Kylie Jenner exibe poses provocadoras em cenário de 27 milhões A jovem empresária continua a aquecer as redes sociais com fotografias escaldantes.

Kylie Jenner exibe poses provocadoras em cenário de 27 milhões

30 abr 2020 • 17:36

Kylie Jenner, a mais jovem milionária do clã Kardashian, comprou uma imponente propriedade no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, por 27 milhões de euros e já começou a promovê-la.



Claro que, com poses como a que apresenta nesta imagem, é difícil dar atenção às características da nova mansão da jovem de 22 anos, mas para os interessados cá fica: a casa tem 7 quartos, 14 casas de banho, cinema, ginásio e garagem com capacidade para 20 carros.

