Lamitta Frangieh: O deserto pode ainda ficar mais quente

11 mar 2024 • 09:40

Lamitta Frangieh é uma modelo e atriz, de 43 anos, que já colecionou muitas conquistas. Esta beldade libanesa iniciou a sua carreira no mundo da moda aos 13 anos. Desde essa altura, já foi Miss Líbano em 2004 e mais recentemente ganhou o prémio de beleza icónica em 2022. Como atriz já entrou em diversos filmes e séries. "Musa do deserto", diz ela. O deserto já é quente, mas com ela não se aguenta.

