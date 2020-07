Liliana Campos revela-se confiante e mais sexy que nunca

Apresentadora exibiu a silhueta com fato de banho revelador.

Liliana Campos

Foto: Instagram

29 jul 2020 • 13:25

A desfrutar de duas semanas de férias longe da televisão, Liliana Campos, de 49 anos, tem aproveitado o verão da melhor maneira ao ir a banhos na praia e na piscina.Na recente partilha fotográfica, nas redes sociais, a apresentadora revela a silhueta cuidada com um fato de banho preto com um decote pronunciado e claro muito boa-disposição., escreveu na legenda da imagem, que mereceu rasgados elogios por parte dos seguidores. Além das escapadinhas ao areal, Liliana viajou até Ponta Delgada, nos Açores, para matar saudades do marido, Rodrigo Herédia.