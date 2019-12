Liliana Filipa mostra barriga lisa dez dias após ser mãe

Depois de duas gravidezes (quase) seguidas, finalmente a minha barriga vai recuperar", começa por dizer a jovem. "As peles são sempre diferentes e a minha tem pouca tendência a fazer estrias mas mesmo assim todos os dias de manhã e à noite coloquei e coloco ainda, óleo hidratante e creme gordo. Tenho utilizado também uma cinta pra me sentir mais confortável", aconselha, para outras mulheres que estejam na mesma situação.



"Acho muito importante que, apesar de sermos mamãs, continuemos a cuidar e dar importância ao nosso corpo para mais tarde não nos arrependermos", termina Liliana Filipa.







Apesar das duas gravidezes com pouco tempo de intervalo, Liliana parece não se inibir de mostrar a silhueta e a colecionar elogios nas redes sociais pela sensualidade e confiança que demonstra.



Recorde-se que Liliana Filipa teve complicações após este último parto, mas tudo acabou por correr da melhor forma e já está bem de saúde.







foi mãe pela segunda vez no passado dia 1 de dezembro.é fruto da relação com, e veio juntar-se a, que nasceu em setembro do ano passado, a primeira filha em comum do casal.A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' surpreendeu os milhares de seguidores ao partilhar uma fotografia sensual onde mostra a barriga apenas dez dias depois do parto e aproveita para desabafar sobre o corpo e alguns cuidados que tem tido.