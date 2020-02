Liliana Filipa volta a posar em lingerie após admitir que está mais magra que nunca

Liliana Filipa voltou a exibir a sensualidade ao posar de lingerie e mostrar um corpo invejável, após ser mãe do segundo filho.A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' deu à luz o pequeno Santi Marcel no início de dezembro, fruto da relação com o também ex-concorrente do reality-show, Daniel Gregório. Na altura, até foi criticada pelo nome que escolheu para dar ao filho No ano anterior, a empresária tinha sido mãe de Ariel, fruto também do atual namoro.As curvas que Liliana Filipa exibe tão pouco tempo após duas gestações quase seguidas não fica indiferente aos milhares de seguidores que a acompanham, assim como a ternura dos momentos em família que tem partilhado com os fã s.Os admiradores não resistem a deixar as suas reações., são alguns dos elogios deixados à jovem.No entanto, recentemente, Liliana Filipa recebeu alguns comentários em relação ao peso que demonstra. Alguns seguidores mostraram-se preocupados por achar que está demasiado magra desde a última vez que deu à luz, a 1 de dezembro de 2019.

Liliana não hesitou em esclarecer a curiosidade e admitiu mesmo ter perdido muito peso. "Estou mesmo muito mais magra. Nunca estive tão magra como agora.", desabafou a ex-concorrente do programa da TVI.

No entanto, Liliana Filipa mostra continuar a sentir-se confiante com várias fotografias sensuais nas redes sociais.