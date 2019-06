16:14













Dona de um corpo escultural, Liliana mostra-se cada vez mais ousada e sedutora e é alvo de milhares de elogios dos seus seguidores que não se inibem de comentar a sua silhueta perfeita.

Liliana Santos, de 38 anos, mostra que está ansiosa com a chegada do verão. A atriz de 'Alma e Coração' posou em biquíni e voltou a incendear as redes sociais com as suas curvas deslumbrantes.