Luana Piovani derretida com Ruben Rua

Luana Piovani

A TVI estreia esta segunda-feira o novo reality show, ‘Like Me’, apresentado por Ruben Rua e Luana Piovani. Na semana passada, o apresentador foi buscar a atriz ao aeroporto - que, apesar de estar a viver em Portugal, passou uns dias no Brasil - e os dois revelaram uma enorme cumplicidade."Não podia ter melhor parceiro. Ele é alto astral, simpático, com carisma, e já temos uma cumplicidade muito gostosa", confessou Luana, revelando que não estava à espera de fazer televisão quando chegou a Portugal, em 2018."O meu plano era produzir peças de teatro, mas depois de alguns convites da TVI para ir a outros programas, percebi que me estavam namorando. E aceitei logo o convite", afirmou.