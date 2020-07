Luana Piovani mostra-se nua

Ai se eu fosse milionário", escreveu o homem.



A artista respondeu: "Ia mudar nada, não, papai, já sou meu homem milionário".



Luana Piovani tem desfrutado do calor do Algarve durante umas férias na companhia de amigas.



Recentemente, o ex-marido, Pedro Scooby, mudou-se para uma casa próxima da ex-companheira para poder dividir o tempo com os filhos que têm em comum: Bem, Dom e Liz.

Luana Piovani mostrou o lado mais ousado ao partilhar uma fotografia completamente nua, apenas coberta com espuma após um banho.Reveladora, a atriz brasileira mostrou a forma física aos 43 anos, sem receio das críticas.A atriz colecionou rasgados elogios pela sensualidade., foram algumas das mensagens ternurentas dos admiradores.Luana não resistiu a reagir a um comentário que considerou ofensivo por parte de um dos fãs.