Luciana Abreu atrevida a dançar de lingerie

Ver esta publicação no Instagram Tina e Tiago ... Hoje há mais em @terrabravasic @sicoficial @sptelevisao Uma publicação partilhada por LA (@lucianaabreuoficial) a 13 de Nov, 2019 às 3:15 PST

tem surpreendido os espectadores com as cenas ousadas que protagoniza na novela 'Terra Brava', na SIC.A atriz de, que sempre se mostrou dedicada às aulas da dança do varão para desempenhar a personagem da melhor forma, está agora a brilhar na antena do canal pelos dotes que apresenta.Além do talento para a dança, exibe a excelente forma física, resultado do exercício físico de que não abdica, e a ousadia e sensualidade que a caracterizam.Luciana mostra-se satisfeita pelo resultado do esforço que tem tido, e pelos comentários positivos que recebe nas redes sociais sobre a prestação e insiste em partilhar publicações do novo papel, Tina., são algumas das mensagens que se podem ler.Além da dança no varão que surge nas cenas passadas no bar 'Carrossel', um dos espaços da produção da Estação de Paço de Arcos, Luciana Abreu tem captado as atenções pelasRecentemente, protagonizou um momento escaldante com o ator Renato Godinho, onde mostra mais uma vez as curvas. Os dois envolvem-se mas Renato, 'Tiago' na novela, acaba por agredir 'Tina'.Essa cena serviu de pretexto para o rosto da SIC também alertar para a denúncia de casos de violência doméstica. Luciana Abreu também não resistiu a partilhar esse desempenho com os milhares de seguidores., foram algumas das reações dos fãs.

Luciana Abreu não esconde a felicidade pelos elogios que tem recebido pela performance neste novo projeto.