Luciana Abreu empenhada em ter corpo de sonho

12:05

Luciana Abreu continua a mostrar-se confiante na sua forma física e empenhada em manter o corpo que exibe. A atriz partilhou com os fãs um treino intenso que fez no ginásio.Nos vídeos partilhados dos momentos de exercício físico, o rosto da SIC confessa estar a esforçar-se para queimar calorias, lembrando alguns deslizes que cometeu na alimentação., contou a atriz, que treinou com um conjunto preto às bolas brancas que lhe realçou as curvas e que lhe valeu rasgados elogios., foram algumas das mensagens deixadas pelos milhares de seguidores de Lucy.

Recorde-se que Luciana Abreu está focada no desempenho da sua personagem em 'Terra Brava', SIC, e é também por esse motivo que se preocupa em manter os treinos. Tudo porque na novela Luciana Abreu vive na pele de uma dançarina sensual, Tina. É por causa dessa mesma personagem que Lucy também se tem mostrado dedicada às aulas de dança no varão, de maneira a surgir no pequeno ecrã em grande.



Luciana Abreu tem protagonizado vários momentos na novela da SIC onde surge ousada a dançar e os elogios à performance não páram. Os admiradores mostram-se deliciados pelo trabalho e pelo corpo de sonho que não passa despercebido. Além dessas cenas, Luciana Abreu tem brilhado ainda em cenas escaldantes.