Luciana Abreu escaldante em dança do varão

Acreditem nos sonhos...eles acontecem.", escreveu a artista na legenda da publicação, orgulhosa dos resultados que apresenta. 'Tina', agradeceu ainda a todos os que a têm ajudado a alcançar o desempenho que tem tido na trama, que lhe tem valido rasgados elogios.







"Maravilhosa", "Muito sensual", "Intenso", "Excelente trabalho", "Cada vez melhor", são algumas das mensagens deixadas pelos fãs, que não resistem em felicitar Luciana Abreu pelo empenho e progressos que demonstra.



Recorde-se que , são algumas das mensagens deixadas pelos fãs, que não resistem em felicitar Luciana Abreu pelo empenho e progressos que demonstra.Recorde-se que Luciana Abreu foi parar ao hospital recentemente, devido ao excesso de trabalho . No entanto, o rosto da SIC revela-se radiante pela prestação em 'Terra Brava'.

Luciana Abreu continua a protagonizar momentos sensuais na novela 'Terra Brava', na pele da personagem Tina, uma das bailarinas do bar 'Carrossel'.Nos bastidores, Lucy mostra todos os seus dotes para a dança do varão durante as gravações, onde se mostra mais desinibida , e não deixa ninguém indiferente.A atriz continua a partilhar os momentos escaldantes através das redes sociais, onde exibe o talento, após ter tido várias aulas dedicadas a esta arte para desempenhar o papel da melhor forma . Além disso, a sensualidade e ousadia também a caracterizam nos movimentos artistícos.Desta vez, Luciana voltou a partilhar um vídeo, ao som da banda 'Calema', a dançar nos bastidores do bar 'Carrossel'.