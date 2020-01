Luciana Abreu exibe curvas escaldantes na piscina

A carregar o vídeo ...

A atriz desfrutou de um dia relaxante num hotel de luxo.

Luciana Abreu esteve a desfrutar da piscina e spa de um resort em Cascais, na companhia das filhas, Lyonce, que festejou recentemente o 9º aniversário , e Lyanni, de sete anos.A atriz mostrou através das redes sociais o dia a três que passaram no hotel de luxo, também como forma de presentear a criança pelo aniversário.Nos vídeos partilhados no Instagram, Lucy surge na piscina com as filhas e sozinha, pronta para relaxar, dias depois de ter sido internada de urgência no hospital devido a um cansaço extremo A artista exibe um biquíni reduzido que deixam a excelente forma física mais uma vez em evidência.Depois da experiência, Luciana Abreu confessou ter adorado os momentos no espaço.