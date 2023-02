Luhanna Mostajo: Uma vocação para nos dar música Americana quer ser conhecida por mais motivos do que só pelas curvas

24 fev 2023 • 20:27

Luhanna Mostajo destacou-se pelas curvas que lhe valeram mais de 300 mil seguidores no Instagram, mas agora é pela música que quer ser conhecida. Esta americana lançou recentemente um disco com três músicas intitulado 'Cloud 9', onde mostra as suas habilidades tanto como produtora como vocalista. E já avisou que vem aí mais, muito mais... musicas (e fotos certamente)

