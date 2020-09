Magali Aravena exibe curvas no areal Mulher de Salvio continua a 'incendiar' as redes sociais com a sensualidade que exibe.

Magali Aravena

Foto: Instagram

02 set 2020 • 15:40

A coleção de biquínis criada por Magali Aravena é um sucesso, em muito porque a mulher do ex-jogador do Benfica Toto Salvio decidiu ser a própria modelo da marca.



Com umas curvas de fazer inveja, a manequim posa com toda a sua sensualidade para as objetivas nos areais e, depois de partilhar as fotografias com os seguidores do Instagram, os elogios e os ‘likes’ multiplicam-se.

