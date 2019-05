'Magic Mike' tira a roupa após perder aposta

Channing Tatum perdeu uma aposta e cumpriu! O ator, que conquistou as mulheres no filme 'Magic Mike', publicou uma fotografia totalmente nu depois de perder um jogo."Eu perdi um jogo de Jenga com a Jessica Cornish. O perdedor (eu) tinha de postar uma fotografia que a outra pessoa (Jessica Cornish) escolheu... eu nunca mais vou jogar Jenga com ela de novo", escreveu na publicação.Os fãs adoraram que Channing Tatum tivesse perdido a aposta. "Não, continua a jogar Jenga. Atenciosamente, todos", escreveu uma das seguidores.O ator namora com Jessie J, desde o início desde ano.