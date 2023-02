Margarida Corceiro arrasa nas Filipinas Namorada de João Félix fugiu ao frio e viajou em trabalho até ao Sudoeste asiático, onde a roupa passou a ser requisito dispensável.

17 fev 2023 • 01:30

Margarida Corceiro, de 20 anos, está nas Filipinas a fotografar uma nova campanha para uma marca de biquínis (da qual é sócia). Fazendo inveja a muita gente que, nesta altura do ano, trocaria de bom grado a Europa por paragens mais quentes, a atriz tem vindo a partilhar nas redes sociais algumas imagens das sessões fotográficas, deixando os seguidores derretidos: “Demasiado perfeita”, “estou apaixonado” e “deusa” são alguns dos elogios deixados pelos seus seguidores online.



Já Magui mostra-se encantada com o país do Sudoeste asiático e diz mesmo que é “provavelmente o sítio mais bonito” que já visitou.

