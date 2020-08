Maria Cerqueira Gomes

Foto: Instagram

07 ago 2020 • 11:16

O verão de Maria Cerqueira Gomes tem sido muito proveitoso em vários sentidos.Além de dedicar-se por completo aos filhos Francisca e João, a apresentadora tem conseguido desfrutar de momentos de lazer a sós e também com as amigas de sempre que guarda no Porto.Numa das recentes idas à praia, a estrela da Invicta provou que o Norte também pode ser quente... e muito quente! Nem os fãs resistiram a deixar algumas provocações, sempre com muito respeito., atirou um seguidor mais atrevido.