22 jun 2020 • 13:27

O verão de Maria Cerqueira Gomes começou com uma escapadinha em família até ao Sul do País, mais propriamente a Tavira.A apresentadora mostrou alguns detalhes da viagem junto dos filhos, Francisca e João, e o resultado da exposição ao sol.A estrela da TVI roubou elogios dos fãs ao mostrar-se em biquíni e deixou bem visível os resultados dos treinos diários com o seu personal trainer.