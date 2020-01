Mariana Goldfarb: A musa 'portuguesa' de Cauã As viagens da jovem a Portugal para visitar a família são uma constante.

13 jan 2020 • 09:24

Vânia Nunes

Mariana Goldfarb é uma das principais influenciadoras digitais do Brasil e faz suspirar os mais de 500 mil seguidores do Instagram. Mas há um fã especial: o namorado, o galã das novelas Cauã Reymond.



Com ascendência portuguesa, a jovem de 27 anos partilha fotografias ousadas, algumas delas no nosso país.

