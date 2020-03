A atriz, que ficou solteira após o fim do namoro com o ator João Mota, surpreendeu pela ousadia.

Mariana Monteiro

Foto: Instagram

05 mar 2020 • 11:46

Conhecida pela sua postura discreta, Mariana Monteiro, de 31 anos, surpreendeu ao protagonizar uma campanha para uma prestigiada marca de lingerie italiana.A atriz de 'Terra Brava', da SIC, surge em roupa interior e conquistou rasgados elogios dos admiradores que a acompanham nas redes sociais.A excelente forma física exibida pelo rosto da ficção nacional, que está solteira desde o fim do namoro com João Mota, após sete anos de romance , está em grande evidência nas fotografias que partilhou no Instagram., foram algumas das mensagens deixadas perante a sensualidade de Mariana Monteiro.