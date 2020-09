Estrela da novela 'Terra Brava' em biquíni durante uma "chuveirada" no calor.

Com as temperaturas a manterem-se elevadas, tudo é um excelente pretexto para nos refrescarmos.No último fim de semana, e à falta de uma praia por perto, Mariana Monteiro aproveitou para uma chuveirada durante a sua viagem pela costa vicentina.A percorrer a costa alentejana, a atriz tem mostrado alguns dos melhores momentos, que incluem a visita a praias consideradas de sonho.Antes de voltar ao trabalho, Mariana aproveita o verão para conhecer alguns dos locais mais belos do País.